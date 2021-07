Stiri pe aceeasi tema

- Malta impune noi condiții de intrare in țara, inclusiv pentru romani. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca in contextul pandemiei de COVID-19, autoritațile malteze au revizuit condițiile de intrare in Malta, inclusiv pentru romani, scrie Hotnews . Potrivit informatiilor publicate de autoritatile…

- Certificatul digital european COVID-19 a intrat oficial in vigoare de la 1 iulie cu obiectivul de a relansa vara aceasta calatoriile in interiorul Uniunii Europene. Certificatul digital COVID este necesar in acest moment persoanelor care calatoresc in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum…

- Din totalul de 31.447 de vaccinari administrate de sambata pana duminica, 9.888 au primit prima doza de ser, iar 21.559 au facut rapelul. Totodata, 25.269 de persoane au fost vaccinate cu serul Pfizer/BioNTech, 1.500 au primit serul Moderna, 1.049 au ales vaccinul AstraZeneca, in timp ce alte 3.629…

- Guvernul slovac a aprobat folosirea vaccinului rusesc Sputnik V dupa mai multe luni de controverse care au dus la demisia premierului Igor Matovic si la remanierea unor ministri, inclusiv a celui de la Sanatate, relateaza Agerpres citand Reuters si DPA. Este al doilea stat din Uniunea Europeana care…

- Romanii se pot programa la vaccinare direct prin CALL CENTER la numarul unic 021 414 44 25 sau prin platforma informatica. In Uniunea Europeana au fost autorizate patru vaccinuri impotriva COVID-19: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) și Janssen (Johnson&Johnson).Marți seara,…

- Turistii americani urmeaza sa fie primiți în Uniunea Europeana în lunile urmatoare, cu conditia sa fie vaccinati împotriva Covid-19, a spus presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen într-un interviu acordat cotidianului american New York Times, potrivit News.ro.”Americanii,…

- Noi transe de vaccin anti-COVID-19 sosesc in Romania România va primi astazi cea mai mare transa de pâna acum de vaccin produs de Pfizer-BioNTech pâna acum, peste 725.000 de doze. Acesta este cel mai folosit ser anti-COVID la noi în tara si preferatul populatiei. Pâna…

- Coordonatorul CNCAV a reiterat, la un post TV, faptul ca acest vaccin va fi folosit, cel mai probabil, in centrele de vaccinare tip drive through, centrele mobile și ar putea fi alocat și catre medicii de familie. Medicul militar susține ca autoritațile romane așteapta anunțul companiei Johnson&Johnson…