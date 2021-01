Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sosesc in Franta vor prezenta, la imbarcare, o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa se autoizoleze pentru o perioada de 7 zile dupa sosire, in plus fata de masura prezentarii unui test tip

- In continuarea informațiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile franceze au revenit cu clarificari și informații suplimentare. Astfel,…

- Restricțiile de circulație vor fi in vigoare 15 zile. In prezent, deplasarile sunt limitate doar in 25 de departamente. O exceptie este acordata parintilor care trebuie sa isi ia copiii de la scoala si persoanelor care pleaca de la serviciu.De asemenea, comertul si serviciile publice vor fi inchise…

- In contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au adoptat o serie de noi masuri, care intra in vigoare la data de 11 ianuarie 2021, se arata in comunicatul transmis de MAE.

- Masura va ramane in vigoare cel puțin pana la data de 15 ianuarie 2021 The post MAE: Noile condiții de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei in contextul pandemiei de COVID-19 first appeared on Partener TV .

- Președintele francez a fost testat pentru SARS-CoV-2 dupa ce a prezentat simptome specifice. Palatul Elysee a anunțat ca Macron a intrat in autoizolare pentru o saptamana. In timpul autoizolarii va continua sa lucreze și sa-și desfașoare activitațile obișnuite de la distanța.Nu au fost oferite detalii…

- Sindicatul german Verdi a cerut angajaților care lucreaza in șapte depozite ale Amazon.com din Germania sa participe la o greva de trei zile, care include și vanzarile cu discount din 27 noiembrie, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Angajații cer salarii și condiții de munca mai bune și au declanșat…

- Noi condiții de intrare in Norvegia sunt impuse incepand de marți. Oamenii care vin din tari clasate in categoria rosie pot intra numai cu un test Covid negativ și trebuie sa ramana in carantina obligatorie zece zile, potrivit Mediafax.