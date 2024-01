O celebra sportiva se casatoreste! Pagina 1 din 366 a inceput cu un sincer Da

Multipla campioana la gimnastica Larisa Iordache, retrasa din activitate in decembrie 2021, a anuntat, marti, ca a acceptat in prima zi a anului cererea in casatorie a logodnicului sau, Cristian Chirita"01.01.2024. Pagina 1 din 366 a inceput cu un… [citeste mai departe]