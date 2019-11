Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana a anuntat marti ca a intarit securitatea alegerilor pe intreg teritoriul tarii in fata amenintarilor de ingerinta din partea unor adversari ai SUA, mentionand in special Rusia, in contextul in care presedintele Donald Trump continua sa minimalizeze amestecul Moscovei in scrutinul…

- ”NATO spune foarte clar ca Rusia are o responsabilitate speciala in implementarea acordurilor (de pace) de la Minsk si ca ea trebuie sa-si retraga toate trupele si toti ofiterii din estul Ucrainei si sa inceteze sa destabilizeze” acest teritoriu, a declarat Stoltenberg intr-o vizita la Odesa, in…

- De unde vine discursul cu „R. Moldova – victima a intereselor geopolitice", de unde vine filosofia relativista cu Rusia și Occidentul care, in egala masura, atenteaza prin acțiunea lor la pacea și stabilitatea țarișoarei prin „jocurile geopolitice".

- În centrul unei noi furtuni politice între președintele american Donald Trump și opoziția democrata, Ucraina încearca sa mențina linia corecta, cu teama de a pierde susținerea aliatului sau esențial în fața Rusiei, scrie AFP.În condițiile în care Kievul a…

- ”Absolut”, a raspuns, la France Inter, fostul cap de lista al majoritatii prezidentiale in alegerile europene, atunci cand a fost intrebata daca este in favoarea acestei primiri. Ea a precizat, insa, ca Oficiul Protectiei Regugiatilor (Ofpra), ”o agentie total independenta”, este cea care va analiza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri Occidentul impotriva oricarei ridicari a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza anexarii Crimeei si sustinerii separatistilor prorusi in razboiul din estul Ucrainei, in contextul in care Parisul spera la o apropiere de Rusia, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri Occidentul impotriva ridicarii sanctiunilor impuse Moscovei pentru anexarea Crimeii si sprijinul acordat separatistilor prorusi in estul Ucrainei, intr-un moment in care Parisul incearca o apropiere cu Rusia, informeaza AFP. …

- Barbatul este identificat doar cu initialele A.A., descris succint drept originar din Rusia care a primit o pregatire secundara, potrivit unui document consultat de agentia de presa franceza. El a fost arestat in mai 2019, apoi acuzat de spionaj, potrivit documentului.Un tribunal regional…