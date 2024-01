Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritatile locale au emis un cod portocaliu de vant si ninsori in sudul regiunii Kalmar, pentru regiunea Blekinge si in nord-estul regiunii Skane.

- MAE: Atenționare de calatorie. In Suedia a fost emis un cod portocaliu de vant si ninsori Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritatile locale au emis un cod portocaliu de vant si ninsori…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) aduce la cunoștința cetațenilor romani se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritațile locale au emis un cod portocaliu de vant și ninsori in sudul regiunii Kalmar, pentru regiunea Blekinge și in nord-estul regiunii Skane.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de calatorie pentru Suedia, unde este in vigoare o avertizare cod portocaliu de vant și ninsori puternice. MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Suedia ca autoritațile au emis…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritatile locale au emis un cod portocaliu de vant si ninsori, in sudul regiunii Kalmar, pentru regiunea Blekinge si in nord estul regiunii Skaring;ne. Se vor…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), anunț de ultima ora! Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de ploi, ninsori și viscol in mai multe județe ale țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora! Meteorologii au emis avertizari meteo cod portocaliu și galben de viscol și ninsori pentru mai multe zone ale țarii. Care sunt județele vizate și pana cand raman in vigoare atenționarile.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, joi, o atenționare de calatorie in Italia, unde sunt organizate greve naționale in sectorul transportului feroviar și sunt posibile intarzieri sau anulari ale trenurilor.