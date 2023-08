Stiri pe aceeasi tema

- 8 august 2023 Atentionare de calatorieRepublica Coreea Taifunul Khanun: pericol de inundatii si perturbari ale transporturilor Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Coreea ca Agentia Meteorologica locala KMA…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca responsabilii aeroportului international din Catania au anuntat ca 30 din zborurile programate de pe aeroportul Catania Fontanarossa Vincenzo Bellini sunt suspendate…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca in perioada 26-39 iulie programul zborurilor de pe aeroporturile Catania-Fontanarossa Vincenzo Bellini și Falcone - Borsellino este afectat din cauza incendiilor.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, marți, 25 iulie 2023, o atenționare de calatorie pentru Bulgaria, unde sunt impuse restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule, din cauza temperaturilor caniculare.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de calatorie pentru Vietnam, unde, din cauza taifunului Talim, este pericol de inundații și sunt posibile perturbari ale zborurilor.

- MAE, atentionare de calatorie in Italia: perturbari ale transportului public si aerian, din cauza unor greve Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, pana in data de 7 iunie, vor avea loc, in diverse…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bosnia si Hertegovina ca autoritatile din acest stat au emis, pentru perioada 14 - 18 mai 2023, un cod rosu de situatie hidrologica extraordinara.