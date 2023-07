Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Franța sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe ca, pentru ziua de joi, 29 iunie, este programata o greva a controlorilor aerieni pe Aeroportul Paris - Beauvais care va dura pana vineri, 30 iunie.Potrivit MAE, sindicatul controlorilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura, ca Agentia Meteorologica spaniola a emis coduri rosu si portocaliu de canicula, pentru perioada…

- O alerta de calatorie in Federația Rusa a fost emisa de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ținand cont de situația actuala de securitate. Potrivit MAE, in contextul evoluțiilor recente din Federația Rusa, precum și in continuarea mesajelor publice transmise inca de la inceputul anului precedent, MAE…

- Ministerul Afacerilor Externe a reluat sambata seara, 24 iunie, recomandarile adresate romanilor de a evita calatoriile neesentiale in Rusia sau de a lua in considerare parasirea acestei tari, pentru cei care se afla acolo.„In contextul evolutiilor recente din Federatia Rusa, MAE reitereaza recomandarile…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetateni romani care intentioneaza sa calatoreasca pe calea aerului spre si dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, incepand de sambata, au aparut perturbari ale controlului de frontiera, cauzate de erori in sistemul electronic la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde marti este programata o greva a sindicatului feroviar, astfel ca acest tip de transport va fi afectat timp de 24 de ore. Potrivit MAE, in Republica Elen, sindicatul feroviar (OASA) a anuntat organizarea unei greve,…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de calatorie pentru Italia, unde vineri este programata o greva generala, inclusiv in transportul public.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica…