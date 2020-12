Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca a facilitat revenirea din Arabia Saudita a 29 de cetațeni romani, dar și a 83 de cetațeni straini, care iși vor continua calatoria catre statele de destinație.In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor…

- Scrutinul este organizat in R. Moldova in baza unor reguli stricte, in 30 de secții de votare deschise. Cei care au votat spun ca iși doresc ca macar nepoții lor sa prinda schimbarea și unirea.

- O aeronava TAROM este pregatita pentru un eventual transfer in strainatate al medicului care a suferit arsuri pe 40% din corp in urma incendiului care a izbucnit la sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt, a anuntat, sambata seara, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Compania TAROM va merge inainte, este sprijinita de Guvern si, daca se va respecta planul de restructurare, undeva in 4-5 ani va deveni profitabila, a sustinut, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.Citește și: PSD vede posibila intrarea la guvernare…

