Madonna a avut o reacție acida la adresa Instagram dupa ce platofoma de socializare i-a șters pozele in care aparea intr-o ținuta foarte provocatoare, chisr topless. In varsta de 63 de ani, diva pop s-a pozat aproape goala, fapt cu care nu au fost de acord anumiți urmaritori ai sai ce au avut reacții virulente, dar și cei ce administreaza populara rețea sociala. Prin urmare, prima postare a pozelor sale ”deocheate” realizate in dormitor, a fost ștearsa de Instagram (dupa ce fusesera vazute de peste un milion de admiratori), fapt ce a enervat-o la culme pe nonconformist artista. ”Postez din nou…