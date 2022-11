Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a impartașit cu fanii ei fotografii de colecție de la cina in familie organizata de Ziua Recunoștinței. Celebra cantareața s-a pozat alaturi de cei șase copii ai sai și a publicat ipostazele rare pe contul sau de Instagram.

- Madonna, Mick Jagger, Dua Lipa, Elton John , Robbie Williams, Oprah Winfrey sau Bella Hadid sunt doar cateva dintre vedetele care impartașesc fanilor momente din viața personala pe rețelele de socializare.

- Sunt oameni care știu sa faca arta din orice. Desigur, fotografia reprezinta una dintre cele mai frumoase arte. Vadim Ghirda este un fotoreporter roman care a „pictat” inocența in iadul Ucrainei și a fost premiat pentru asta. Fotografie premiata Multe zeci de mii, sute de mii – de n-or fi mai multe…

- Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii pentru luna septembrie 2022 este de 8.659 lei pe luna, fata de 7.233 lei in septembrie 2021, in crestere cu 19,7%. Potrivit raportului „Cosul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populatia…

- O familie din Timișoara a luat patru copii cu varste cuprinse intre 12 și 16 ani in plasament, iar apoi i-a exploatat, punandu-i la munci grele sau sa indeplineasca servicii in mod forțat. Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au demarat o ancheta. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Rupți de realitate: Nivelul de trai rezonabil, in concepția autoritaților, pornește de la 3.258 lei/luna pentru o familie de 2 adulți și doi copii de la oraș Rupți de realitate: Nivelul de trai rezonabil, in concepția autoritaților, pornește de la 3.258 lei/luna pentru o familie de 2 adulți și doi copii…

- Toamna și-a intrat in drepturi, iar vremea ploioasa și temperaturile relativ scazute, și-au facut deja simțita prezența. In primele zile ale lunii septembrie, vremea a fost destul de capricioasa, iar temperaturile au scazut de la peste 30 de grade, la sub 20 de grade. Daca sunteți in cautare de activitați…