- ”Ma bazez ca vom organiza licitația mai bine”, a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, cand a anuntat ca Guvernul intenționeaza sa cumpere maști pentru alegatorii care merg sa voteze fara o acoperire pentru fața. Intrebat despre costuri, Orban a raspuns: “Asta n-am de unde sa va spun, cat vom plati…

- Vedeta pop americana Madonna si-a sarbatorit cu mare fast, si fara masca de protectie, implinirea a 62 de ani in Jamaica alaturi de iubitul sau de 27 de ani, Ahlamalik Williams, si de cinci dintre cei sase copii sai, intr-o petrecere cu multa lume si muzica, relateaza EFE. Madonna, care s-a recuperat…

- Mii de chinezi din Wuhan au infruntat teama de COVID-19, owuhan rasul unde a aparut noul coronavirus, cu prilejul unei mega-petreceri tehno intr-un parc acvatic, care a starnit luni valva pe retelele de socializare, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Imaginile pot fi urmarite aici. China, locul de unde…

- Jandarmeria Romana distribuie maști și gel antibacterian membrilor clanului Duduianu și participanților la priveghiul lui Emi Pian. Asta in condițiile in care de mai bine de doua luni de zile, Guvernul nu reușește sa distribuie maști gratuite romanilor defavorizați. “Am luat legatura cu organizatorii…

- In 13 contracte si acorduri cadru facute in 4 luni, Unifarm a vandut masti, combinezoane, ochelari, alcool sanitar si dezinfectanti catre Armata de 3,89 milioane de euro. Educatia a cumparat de la Unifarm masti in valoare totala de 1,1 milioane de euro, scrie presacurata.ro. Ultimul acord de 371.000…

- Primul ministru ceh Andrej Babis a exclus o noua izolare a tarii, in pofida cresterii numarului cazurilor de infectare cu coronavirus, intr-un interviu publicat sambata și citat de Agerpres. Inainte de toate, trebuie sa facem apel la simtul de responsabilitate al oamenilor”, a spus Babis pentru editia…

- Guvernul a anunțat, sambata, ca premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei – 2.500 lei pentru nepurtarea maștii de protecție in incinta și 500 de lei pentru fumat in spațiu inchis. Conform unor surse citate de Digi24.ro, premierul s-a dus singur la secția de poliție…