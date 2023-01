Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul suedez a decis (joi) dimineata sa impuna restrictii temporare calatorilor care vin din China”, a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul suedez al Sanatatii Jakob Forssmed. Jakob Forssmed precizeaza ca acesti calatori este necesar sa prezinte un rezultat al unui test negativ – indiferent…

- Conform unui comunicat de presa al MAE transmis miercuri, vor fi afectate cursele TGV Inoui, Ouigo, Intercites si Ter. Calatorii vor fi informati prin SMS sau e-mail, iar conducerea SNCF a anuntat posibilitatea schimbarii biletelor in mod gratuit sau rambursarea completa a biletelor anulate in aceasta…

- Unele medicamente lipsesc de la apel in farmaciile franceze, iar fenomenul se inrautateste, afectand anumite antibiotice si impunand autoritatilor sanitare sa ia masuri de urgenta, dar, considera unii observatori, este prea tarziu si insuficient - scrie vineri AFP. "Astazi, tara noastra cunoaste un…

- Dupa ce au intalnit in premiera acasa selecționata Chile, și dupa intalnirea devenita tradiționala cu Uruguay, Stejarii vor da piept, sambata 19 noiembrie, cu Samoa, una din forțele rugby-ului din Pacific dar nu numai. Este o reeditare a intalnirii din 2017, atunci cand Romania a invins pe vechiul Arc…

- La granita dintre Italia si Franta s-au format cozi lungi, dupa ce Franta a intensificat controalele, pe fondul unei dispute diplomatice intre Paris si Roma privind imigratia ilegala, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Proces cu miza mare, in Franța: Paul al Romaniei nu va fi extradat in Romania pentru moment. El a fost prins in Franța in aceasta vara unde a fugit dupa ce fusese condamnat la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocerii ilegale a Fermei Baneasa. Autoritațile romane au solicitat sa fie…

- Un avion cu 228 de oameni la bord, care a decolat de pe aeroportul din Atena, a fost escortat de avioane de lupta NATO, dupa o alerta terorista. Avionul Boeing 777 al companiei Emirates se afla deasupra Italiei atunci pilotul a fost instiintat sa aterizeze imediat. Autoritațile din Franta, dar nici…

- Potrivit reprezentantilor WizzAir, zborurile din Chisinau catre Paris Beauvais, Bruxelles Charleroi, Basel-Mulhouse si Torino vor fi suspendate incepand cu 1 decembrie 2022, iar pasagerii pot rezerva aceste zboruri de la baza din Iasi, unde exista deja aceste destinatii. Alte zboruri Wizz Air vor fi…