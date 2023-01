Macron le cere, de la Barcelona, manifestanţilor împotriva reformei sale a pensionării o mobilizare ”fără violenţe” ”Este bine si legitim ca toate opiniile sa poata fi exprimate”, un ”principiu al democratiei”, a comentat seful statului francez. ”Am incredere in organizatorii manifestatiilor ca aceste exprimari legitime ale dezacordurilor sa se faca fara sa li se creeze prea multe neplaceri compatriotilor nostri, si fara degenerari, nici violente si nici degradari”, si-a exprimat el dorinta. ”Exista reguli de buna functionare in democratii”, a subliniat el. ”Trebuie ca lucrurile sa fie spuse la momentul la care alegerile democratice sunt facute”, considera Macron. El apreciaza ca si-a prezentat ”in mod clar”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

