- Presedintele francez Emmanuel Macron a ridicat tonul duminica la premierul israelian Benjamin Netanyahu, exprimandu-si din nou "opozitia ferma" fata de o ofensiva la Rafah si avertizand ca "transferul fortat de populatie constituie o crima de razboi", transmite AFP.In cursul unei convorbiri telefonice…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit despre conversația sa cu președintele american Joe Biden in ultima sa actualizare adresata cetațenilor israelieni. Cei doi au vorbit luni pentru prima data in mai bine de o luna, pe fondul unor diferente care s-au adancit din cauza razboiului din Gaza,…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza, potrivit jurnalul.ro. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba.…

- Razboi in Ucraina, ziua 742. Președintele francez Emmanuel Macron și-a reasumat declarația prin care a evocat trimiterea de trupe straine in Ucraina, dar a primit in aceeași zi o replica acida de la Washington.

- Armata israeliana trebuie sa-si desfasoare operatiunea militara in orasul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, unde aproximativ 1,4 milioane de palestinieni s-au refugiat și locuiesc inghesuiti, intrucat in caz contrar Israelul "va pierde razboiul" impotriva Hamas, a susținut sambata seara premierul Benjamin…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis miercuri premierului israelian Benjamin Netanyahu ca Franța se opune ofensivei israeliene din Rafah. Macron s-a pronunțat, de asemenea, impotriva oricarui transfer forțat de populație, care ar incalca dreptul umanitar internațional și ar provoca riscuri…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus miercuri premierului israelian Benjamin Netanyahu ca numarul morților in Fașia Gaza este „intolerabil” și ca operațiunile militare israeliene de acolo „trebuie sa se incheie”, a spus Palatul Elysee, potrivit defenseromania.ro. In timpul convorbirii telefonice,…