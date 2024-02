Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se pare ca sunt din ce in ce mai tensionate! NBC spune chiar ca Biden l-ar fi numit ”dobitoc” pe Netanyahu, intr-o convorbire privata. Așadar, relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden și premierul Benjamin…

- Joe Biden a spus ca incearca sa convinga Israelul sa accepte un armistițiu in Gaza, dar Netanyahu „ii face viața un iad” și este imposibil de discutat cu el, au spus cel puțin cinci surse apropiate de președintele american pentru NBC News. De asemenea, Biden l-a jignit de mai multe ori pe Netanyahu,…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut duminica premierului israelian Benjamin Netanyahu sa nu lanseze o operatiune militara la Rafah, in Fasia Gaza, "fara un plan credibil si realist" pentru protejarea populatiei, a anuntat Casa Alba, transmit AFP si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut duminica premierului israelian Benjamin Netanyahu sa nu lanseze o operatiune militara la Rafah, in Fasia Gaza, „fara un plan credibil si realist” pentru protejarea populatiei, a anuntat Casa Alba, transmit AFP si Reuters.

- Armata israeliana se pregateste miercuri pentru „orice scenariu”, la o zi dupa un atac aerian in suburbiile Beirutului, fatal pentru numarul doi al miscarii palestiniene Hamas si realimentand temerile de extindere a conflictului actual din Fasia Gaza, transmite AFP. „Fortele israeliene sunt intr-o stare…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a condamnat in termeni vehemenți, miercuri, ofensiva israeliana in Fașia Gaza, comparandu-l pe premierul Benjamin Netanyahu cu fostul lider nazist german Adolf Hitler și acuzand Statele Unite de complicitate in omorarea civililor palestinieni, insa Guvernul israelian…

- Președintele american Joe Biden și premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat despre etapele campaniei militare a Israelului in Gaza. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la site-ul Casei Albe. Washingtonul dorește ca Ierusalimul sa treaca la operațiuni militare mai puțin intense…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis din nou Israelului miercuri, 20 decembrie, ca lupta impotriva terorismului nu inseamna "distrugere totala in Gaza", reiterandu-și apelul pentru un armistitiu "care sa conduca la o incetare a focului din motive umanitare", scrie Agerpres preluand AFP."Saptamanile…