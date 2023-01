Stiri pe aceeasi tema

- „I-am cerut ministrului apararii sa se ocupe de asta, nimic nu este exclus”, a spus Macron la o conferinta de presa comuna cu cancelarul Scholz, dupa consiliul de ministri franco-german care s-a desfasurat la Paris.

- Evgheni Prigojin, fondatorul celui mai mare grup de mercenari din Rusia, Wagner, spune ca vrea ca forțele sale și armata rusa sa captureze orașul Bahmut din estul Ucrainei, deoarece are „orașe subterane” care pot adaposti trupe și tancuri, relateaza Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz se afla sub presiune joi atat in cadrul coalitiei sale, cat si din partea opozitiei pentru a aproba trimiterea de tancuri Ucrainei, dupa anuntul facut de Franta in ajun privind livrarea unor tancuri de lupta usoare, relateaza France Presse.

- Președintele Joe Biden a anunțat miercuri (14 decembrie) un acord care vizeaza consolidarea legaturilor comerciale dintre Statele Unite(SUA) și Africa, dupa ani in care continentul a trecut in spatele altor prioritați ale SUA. „Statele Unite sunt „all in” in viitorul Africii”, le-a spus Biden liderilor…

- Vladimir Putin a spus, vineri, fara a elabora, ca Rusia probabil va trebui intr-o zi sa ajunga la un acord in privința Ucrainei, in vreme ce acuza Franța și Germania de tradarea increderii privind eforturile trecute de a aduce pacea in estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Vladimir Putin a vorbit vineri la telefon cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, caruia i-a cerut sa-si reconsidere ajutorul acordat Ucrainei, subliniind ca sprijinul militar pe care Occidentul il acorda acestei tari invadate de Rusia determina Kievul sa respinga ideea unor negocieri,

- Franța depune eforturi pentru a permite Ucrainei sa exporte produse alimentare pe rute terestre, prin Polonia sau Romania, mai degraba decat prin Marea Neagra, a declarat luni ministrul francez al agriculturii, dupa ce Rusia s-a retras dintr-un acord crucial de export pe fondul razboiului cu Ucraina,…

- Intr-un moment in care Rusia avertizeaza privind escaladarea razboiului din Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron subliniaza luni ca exista in continuare perspectiva pacii in regiunea, dar decizia va aparține poporului și liderilor ucraineni, relateaza Reuters . „Exista perspectiva pacii, aceasta…