Seful statului francez a fost primit de catre familia regala olandeza, iar apoi s-a dus la Nexus Institute, pentru a sustine un discurs, in prelungirea celui de la Sorbona, in 2017. Dupa ce s-a intors dintr-o vizita de stat de trei zile in China, saptamana trecuta, el a apreciat ca europenii nu ar trebui sa urmeze Statele Unite sau China in problema Taiwanului, printr-o adaptare la ”ritmul american” sau la ”reactia exagerata chineza” si sa ”depinda mai putin de americani” in doemniul apararii, declasand un val de indignare in Occident. El a fost intrerupt la inceputul discursului. ”Unde este democratia…