Macron defeats Le Pen and vows to unite divided France

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis „cu sinceritate” felicitarile sale pentru caștigarea alegerilor prezidențiale de duminica, in fața contracandidatei sale, Marine Le Pen. Administrația de la Kremlin a publicat mesajul lui Vladimir Putin catre Emmanuel Macron. „Iți urez cu sinceritate succes…

- Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, el obtinand 58,2 la suta din totalul voturilor exprimate duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata estimarile Ifop. Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obtinut 41,8 la suta din voturi. Emmanuel Macron, in varsta de 44…

- Aproximativ 48,7 milioane de francezi sunt chemati la urne, duminica, pentru a-si alege presedintele. Francezii vor trebui sa decida intre Emmanuel Macron si Marine Le Pen, cei doi candidati care au ajuns in turul doi. Sectiile de votare se deschid la ora 08.00 (ora 09.00 – ora Romaniei) si se inchid…

- Procuratura din Paris a comunicat duminica agentiei dpa ca a primit un raport din partea OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la presedintia Frantei, este acuzata de deturnare de fonduri. Turul doi al alegerilor prezidențiale din Franța, in…

- Principalii doi candidati la alegerile prezidentiale din Franta, actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politician de extrema-dreapta Marine Le Pen, s-au calificat duminica in finala prezidențiala din 24 aprilie. Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul…

- German Chancellor Olaf Scholz said on Tuesday that he was suspending the Nord Stream 2 pipeline project with Russia in response to Moscow’s recognition of two breakaway regions in Ukraine, according France24. Scholz said he had ordered a halt to the review process by the German regulator for the pipeline,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru…

- French President Emmanuel Macron will try to assess whether Russian President Vladimir Putin wants “consultations or confrontation” over Ukraine when they speak by phone on Friday, France‘s foreign minister said, according to Reuters. Moscow has massed troops near Ukraine and sought security guarantees…