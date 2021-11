Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron și Mario Draghi vor semna, saptamana viitoare, un acord menit sa mute centrul de putere din Uniunea Europeana spre un parteneriat franco-italian, in contextul plecarii de la putere a Angelei Merkel și cooperarii tot mai stranse intre Franța și Italia, relataza Reuters.

- Grupul statelor puternic dezvoltate si emergente a aprobat formal sambata, la summitul de la Roma, acordul international privind impozitarea companiilor multinationale cu 15% si redistribuirea unei parti a profiturilor, incepand din anul 2023, informeaza cotidianul The Washington Post. Acordul istoric…

- Comunitatea internaționala incheie un acord fiscal revoluționar pentru era digitala. Multinaționalele vor fi obligate sa faca un lucru din anul 2023. Despre ce este vorba, sunt vizate și companiile din Romania. Ce se intampla din 2023. Noi taxe pentru multinationale Organizatia pentru Cooperare Economica…

- Mark Viduka, 45 de ani, fostul mare atacant australian din Premier League, s-a stabilit in Croatia, la marginea Zagrebului, unde se ocupa de-o cafenea si canta la chitara cu trupa fiului sau. E dezamagit de lumea fotbalului. Conduc in nordul Zagrebului, capitala Croatiei, unde drumurile sunt inguste…

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi va trimite saptamana viitoare inapoi ambasadorul la Washington dupa ce omologul sau Joe Biden a recunoscut ca o consultare a Frantei inainte de anuntarea pactului de securitate cu Australia ar fi prevenit o disputa diplomatica, a anuntat miercuri presedintia…

- Socialista Anne Hidalgo, primarul Parisului, si-a anuntat duminica oficial candidatura la alegerile prezidentiale din Franta din 2022, adaugandu-se astfel listei de aspiranti ai unei stangi divizate, relateaza AFP si Reuters, citat de agerpres. "Cunoscand gravitatea vremurilor noastre si pentru…

- Pentru al saptelea weekend la rand, zeci de mii de persoane au iesit sambata in strada in Franta pentru a protesta impotriva impunerii certificatului sanitar COVID-19 pentru accesul in anumite spatii inchise si in unele mijloace de transport, relateaza agentia DPA. In total, pe tot cuprinsul Frantei…