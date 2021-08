Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat asupra necesitatii unei "stranse cooperari internationale" in ceea ce priveste criza din Afganistan, in cadrul convorbirilor telefonice pe care le-a avut joi cu omologul rus Vladimir Putin si cu premierul italian Mario Draghi, transmite AFP potrivit…

- Ceea ce se intampla acum in Afganistan arata ca negocierile intre talibani si Guvernul actual pentru transferul puterii au esuat, spune analistul de politica externa, Iulian Chifu. Rusia va solicita organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Afganistan.…

- Premierul britanic Boris Johnson va convoca urgent Parlamentul, suspendat in prezent pentru vacanța de vara, pentru o intalnire de urgența cu privire la situația din Afganistan, in aceasta saptamana, a informat presa britanica duminica, 15 august. Rusia lucreaza cu alte țari pentru a organiza o reuniune…

- In vigoare din 2014, autorizatia transfrontaliera ce permite acordarea ajutorului umanitar sirienilor fara aprobarea Damascului se refera la un singur punct de trecere, cel de la Bab al-Hawa (nord-vest), prin Turcia, care deserveste regiunea rebela din Idleb, unde traiesc aproximativ trei milioane de…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca modalitati…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca obiectivul autonomiei europene in domeniul apararii poate merge mana in mana cu apartenenta la NATO, relateaza Reuters. ''Am reusit sa insuflam ideea ca apararea europeana si autonomia in domeniul apararii strategice pot…

- Rusia nu se ocupa de asasinarea opozanților politici, lucru valabil și pentru incidentul de anul trecut cu Aleksei Navalnii, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului de televiziune NBC, fragmente din care au fost difuzate luni, scrie agenția TASS. ”Nu…