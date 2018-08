Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult Braila, unde exista aproximativ 140.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult Braila, unde exista aproximativ 140.000 de porci, potrivit informatiilor furnizate sambata, pentru…

Alerta intr-o localitate din Tulcea. Pesta porcina a facut prapad in mai multe gospodarii. "Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat, luni, prezenta pestei porcine africane (PPA) in patru gospodarii…