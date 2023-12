Stiri pe aceeasi tema

- Marii investitori in din industria imobiliara din Romania avertizeaza ca piața ar putea ajunge intr-un blocaj. Noul Cod al Urbanismului ar putea genera abuzuri in ceea ce privește reglementarea spațiilor verzi din orașe.

- A fost declarata alerta de epidemie de rujeola la nivel național. Anunțul a fost facut chiar de Ministerul Sanatații, in urma cu puțin timp. Pana in acest moment, au fost inregistrate aproape 2.000 de cazuri la nivel național, in 29 de județe din țara.

- Dupa turneul din Africa, președintele Klaus Iohannis va mai sta in Romania aproximativ o saptamana, apoi va decola spre Dubai, informeaza Știripesurse . Pe 4 decembrie, Klaus Iohannis va fi la Madinat Jumeirah Conference Centre Dubai, unde va susține un discurs in cadrul COP 28. Despre Conferința Organizației…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca ii face o deosebita placere sa se afle, astazi, in vizita de stat in Republica Kenya. ”Kenya este unul dintre prietenii traditionali ai Romaniei in Africa de Est si un partener economic si sectorial din ce in ce mai relevant pentru noi. Inainte de a continua,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat, joi, ca a transmis in luna octombrie documentele pentru rambursarea de fonduri europene in valoare de 928 milioane de euro, in cadrul programelor operationale 2014 - 2020.

- Romania isi poate creste venitul national de aproape trei ori in urmatorii 30 de ani, daca va implementa masuri pentru imbunatatirea rezilientei la schimbarile climatice si pentru reducerea emisiilor de carbon, investitiile necesare doar pentru dezvoltarea unui sector energetic decarbonizat fiind estimate…

- CAMPIONI EUROPENI… “European & Asia Kempo Championship 2023”, din Antalya, Turcia, s-a desfașurat in perioada 8-14 octombrie a.c. Clubul Sportiv Wazary Dojo Barlad a reprezentat Romania și nu in ultimul rand, orașul Barlad cu patru sportivi conduși de sensei Alexandru Lucian Rotaru. Rezultatele au fost…

- Romanii cu pensii de pana in 1700 de lei trebuie sa fie cu bagare de seama, deoarece pot pierde foarte mulți bani, mai mulți chiar și decat pensia pe care o primesc in fiecare luna. Cardurile pe care primesc veniturile respective pot ajunge chiar sa fie blocate! Vedeți in randurile de mai jos care este…