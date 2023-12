Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman este uluit de Darius Olaru. „Mbappe” spune ca Olaru are executii fabuloase la antrenamente, pe care a inceput sa le arate si in meciurile oficiale. Olaru a inscris ultimele 3 goluri ale celor de la FCSB in Liga 1. Dupa golul marcat in derby-ul cu CFR Cluj, Olaru a reusit o dubla de […]…

- Mircea Lucescu a avut un dialog tulburator cu un fan al lui Dinamo, ajuns in pragul disperarii. „Il Luce” a fost prezent pe stadionul Arcul de Triumf, in meciul pierdut de „caini” cu U Cluj, scor 0-1, in etapa a 19-a a Ligii 1. Antrenorul care a scris istorie la Dinamo a oferit primele declaratii […]…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile despre „schimbarea la fata” a lui Florinel Coman, imediat dupa derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 19-a a Ligii 1. Patronul liderul din Liga 1 a reactionat cand a auzit discursul atacantului care a reusit o pasa decisiva superba pentru Darius Olaru.…

- Toate reactiile dupa meciul Hermannstadt – CFR Cluj, scor 1-0, din etapa a 15-a a Ligii 1, sunt pe AS.ro. Jucatorii lui Andrea Mandorlini puteau sa incheie turul sezonului regulat pe primul loc, dar s-au incurcat la Sibiu si raman in spatele FCSB-ului. CFR Cluj nu mai pierduse de la finalul lunii septembrie.…

- Joyskim Dawa nu se teme de Gigi Becali. Fundașul vicecampioanei a dezvaluit faptul ca nu este afectat de criticile patronului. Echipa pregatita de Elias Charalambous a pierdut derby-ul cu Rapid cu scorul de 1-2. Partida de pe Arena Naționala, care a contat pentru etapa a 15-a a Ligii 1, a fost in format…

- Amintirile il rascolesc pe Andrea Mandorlini dupa meciul CFR Cluj – Otelul, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul gruparii din Gruia a „intepat-o” pe FCSB la finalul confruntarii cu echipa lui Dorinel Munteanu. CFR Cluj a ratat sansa de a se apropia la un punct de FCSB, care s-a incurcat…

- Elias Charalambous a facut un anunt despre accidentarea lui Florinel Coman din meciul FCSB – FC Voluntari, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul vicecampioanei a venit cu explicatii la finalul partidei de pe Arena Nationala. FCSB a ratat sansa de a se distanta la sase puncte de CFR Cluj,…

- Gigi Becali, euforic dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Patronul vicecampioanei a vorbit despre evoluția jucatorilor sai, din duelul de la Oradea. Vicecampioana Romaniei a invins-o pe FC Bihor, in deplasare, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Grupei C a noului sezon de Cupa Romaniei. Meciul…