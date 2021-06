Lynx Ploieşti, a patra echipă a ţării la baschet U13 masculin In Sala Sporturilor din Blejoi a avut loc, saptamana trecuta, Turneul Final din Campionatul National de Baschet U13 masculin, gazduit de ABC Lynx Ploiesti, formatie pregatita de Ionut Ivan, manageriata de Ionut Iordachescu. Echipa ploiesteana a facut parte din Grupa A, debutand cu un succes, la limita, in duelul cu BC CSU Sibiu, scor 64-63. A urmat, apoi, o infrangere clara in disputa cu CS Dinamo CSS 6 Bucuresti, scor 57-83, dar Lynx a obtinut calificarea in „careul de asi” al campionatului, dupa ce a dispus, in ultimul meci al grupei, de ACS Dan Dacian Portocaliu Bucuresti, scor 67-59. Elevii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

