Tenis de masă: A doua victorie la Mondiale Lotul feminin de tenis de masa a obținut astazi cea de-a doua victorie la Campionatul Mondial pe echipe din Busan și astfel, tricolorele mențin ritmul in grupa pentru calificarea pe tablou. A doua victorie obținuta in aceasta dimineața in fața adversarelor din Canada a consolidat primul loc in grupa 7, cu doua meciuri ramase de disputat: meciul cu Singapore (duminica, ora 6:00) și meciul cu… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

