LVMH suspendă producţia de articole vestimentare ale mărcii Fenty, deţinută de Rihanna Grupul francez de bunuri de lux LVMH, proprietar al unor firme ca Dior, Givenchy sau Kenzo, a anuntat miercuri ca suspenda activitatile de productie ale liniei de pret-a-porter a brandului Fenty, de comun acord cu creatoarea sa, cantareata Rihanna, "in asteptarea unei ameliorari a situatiei", relateaza EFE.



Gigantul de lux francez a infiintat Fenty in 2019, impreuna cu artista din Barbados, care este directoare artistica a marcii ce comercializeaza haine de lux, articole de lenjerie si produse cosmetice.



"Rihanna si LVMH au luat de comun acord decizia de a suspenda productia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorii auto Renault si Stellantis au anuntat vineri ca vor suspenda productia de automobile la mai multe uzine, printre care și Romania, din cauza deficitului mondial de semiconductori, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Intreruperea va fi de cateva zile, anticipeaza proprietarul Dacia.

- Rihanna, celebra cantareața urmarita și iubita de catre mii de fani, este mai indragostita ca niciodata! Vedeta de peste Ocean traiește o adevarata poveste de dragoste alaturi de rapperul american, ASAP Rocky, iar asta ne-o demonstreaza aparițiile recente din Barbados in preajma Sarbatorilor de iarna.

- Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat joi ca isi va prezenta planul strategic in data de 14 ianuarie 2020, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Acest plan, botezat "Renaulution", la care se lucreaza de mai multe luni si este destinat sa raspunda la dificultatile cu care…

- Grupul informatic american Apple Inc a cerut contractorului taiwanez Foxconn sa mute o parte din activitatile de asamblare de tablete iPad si laptopuri MacBook din China in Vietnam, compania americana dorind astfel sa reduca impactul unui razboi comercial dintre China si SUA, a declarat o sursa din…

- Adio mașini diesel și pe benzina! Volkswagen urgenteaza producția unui automobil electric de masa, la un preț cuprins intre 20.000 și 25.000 de euro Constructorul auto german Volkswagen a decis sa urgenteze dezvoltarea unui mic automobil electric de masa, in avanpremiera unor norme mai dure de mediu,…

- Starurile internationale sunt invidiate pentru luxul in care traiesc! Insa putini sunt cei care stiu cu adevarat in ce conditii saracacioase au venit pe lume si in ce casute au copilarit. Click! prezinta cateva exemple impresionante! Rihanna, pe numele ei real Robyn Fenty, a crescut intr-un bungalou…

- Gigantul telecom Orange obtine in justitie rambursarea a 2,2 mld. euro de la statul francez Operatorul telecom francez Orange a anuntat ca a obtinut castig de cauza la Consiliul de Stat, intr-o disputa cu fiscul din Franța, transmite Reuters. Decizia publicată vineri de Consiliul de stat din Franţa,…

- Gigantul telecom Orange obtine in justitie rambursarea a 2,2 miliarde euro de la statul francez Operatorul telecom francez Orange a anuntat ca a obtinut castig de cauza la Consiliul de Stat, intr-o disputa cu fiscul din Franța, transmite Reuters. Decizia publicată vineri de Consiliul de stat din…