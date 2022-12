Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul canadian Drake, 36 de ani, a mizat un milion de dolari pe victoria Argentinei cu Franța in finala Cupei Mondiale din Qatar. Numai ca victoria pumelor trebuia realizata in timpul regulamentar, nu dupa loviturile de departajare, cum s-a incheiat finala Cupei Mondiale din Qatar, informeaza Gazeta…

- Rapperul american Sean „Diddy” Combs a anunțat in urma cu o saptamana printr-o postare publicata pe Twitter ca este din nou tata, o fetița care se va numi Love Sean Combs, relateaza DPA.

- Kanye West a fost obligat sa-i plateasca lui Kim Kardashian 200.000 de dolari pe luna pensie alimentara pentru copii, dupa ce divorțul s-a pronunțat. Artistul și fosta soție vor avea custodia comuna pentru cei patru copii.Kim Kardashian a depus actele de divorț in anul 2021, dupa 8 ani alaturi de Kanye…

- Kanye West, care acum se numește Ye, a fost de acord in principiu sa cumpere platforma „Parler”, scrie Reuters. Rapperul și designerul de moda a primit restricții pe conturile sale de Twitter și Instagram, dupa ce a facut comentarii antisemite pe ambele platforme. Cumpararea lui Parler l-ar putea face…

- Prima reacție a soției lui Nosfe, dupa anunțul ca rapperul a murit. Soția artistului a facut public, pe rețelele de socializare un mesajul emoționant. Ce a transmis partenera de viața a celebrului cantareț dupa vestea șocanta care a zguduit lumea muzicala in aceasta dupa amiaza.

- „Smile", produs de Paramount, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american cu incasari 22 de milioane de dolari in acest weekend. Filmul de groaza a depasit cealalta lansare din weekend, comedia romantica LGBTQ de la Universal, „Bros", care a ajuns pe locul al patrulea cu venituri de 4,8 milioane…

- Rapperul american Coolio, cunoscut in special pentru hitul sau ‘Gangsta’s Paradise’ din 1995, a murit la varsta de 59 de ani, a informat miercuri managerul sau, transmite joi AFP. Muzicianul castigator al Premiului Grammy, pe numele real Artis Leon Ivey Jr, a decedat la Los Angeles, a declarat Jarez…

- In ciuda faptului ca are trei copii, recita in mod regulat versuri și a și inființat o școala adevarata, Kanye West a susținut ca nu a citit niciodata o carte in viața lui. Rapperul a facut dezvaluirea in timpul unei apariții la podcastul Alo Mind Full. In emisiune, Harris a adus in discuție o carte...…