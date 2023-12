Stiri pe aceeasi tema

- Luptele din Fașia Gaza au escaladat joi cu unele dintre cele mai intense bombardamente israeliene din timpul razboiului, iar Hamas și-a demonstrat capacitatea de a lansa rachete asupra Tel Avivului, in ciuda discuțiilor din ultimele saptamani pentru un nou armistițiu, relateaza Reuters, potrivit Rador…

- MAE transmite ca un ostatic cu cetatenie israeliano-romana a decedat in Fasia Gaza . Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, ca autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, ostatic in Fasia Gaza. „In continuarea precizarilor…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar ca va fi chiar ultima daca Israelul va reuși in final sa elimine gruparea terorista Hamas, relateaza The Times of Israel. „Aceasta trebuie…

- Israelul promite sa distruga Hamas intr-un atac necruțator asupra Fașiei Gaza, dar nu are in vedere un final evident, cu un plan clar privind modul de guvernare al teritoriului care va fi inevitabil devastat, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, noteaza Reuters intr-o analiza a scenariilor posibile…

- Un inalt responsabil Hamas a fost ucis in atacurile israeliene de noaptea trecuta asupra pozițiilor teroriștilor palestinieni din Fașia Gaza. Acesta ar fi coordonat atacurile comise de Hamas asupra teritoriului israelian.

- Israelul este decis sa extermine gruparea terorista Hamas. Drept urmare, noaptea trecuta nu a fost o clipa de liniste in Fasia Gaza, aflata sub asediul armatei israeliene. In mai putin de 48 de ore, armata israeliana a mobilizat peste 300.000 de rezervisti.

- Razboi Israel – Hamas. Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. In plus, unul dintre reprezentanții Hamas a adaugat faptul ca negocierile…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…