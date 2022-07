Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Unul dintre festivalurile care au fost inițiate recent, dar au fost intrerupte de pandemie, se va relua in Prahova, in municipiul reședința de județ. Este vorba despre Festivalul ”Ploiești, Targ Domnesc”, care se va desfașura pe Bulevardul Castanilor, fiind anul acesta la a treia ediție si avand…

- Bistrițenii s-au bucurat din plin, in aceste zile, de atmosfera medievala care s-a instaurat la Turnul Dogarilor și in centrul orașului. Maine este ultima zi in care va puteți bucura de prezența cavalerilor, a domnițelor Nosa sau a menestrelilor. La Casa Argintarului, pe Pietonalul Liviu Rebreanu dar…

- Devenite tradiție la Bistrița, Zilele Medievale se intorc intr-o ediție mai restransa decat anii anteriori, dar cu același spirit care transforma Bistrița intr-o adevarata cetate medievala. Intre 25 și 26 iunie, atracția principala a Bistriței devine Turnul Dogarilor și imprejurarile sale. Atmosfera…

- Pentru a atrage atenția romanilor asupra importanței conservarii naturii, se organizeaza un tur ciclist la cetatea Rupea și la un sat transilvan medieval. Evenimentul este organizat de Fundația Conservation Carpathia și este intitulat Carpathia Bike Tour. Programul se desfașoara la data de 18 iunie…

- La Shopping City Suceava, Ziua Internaționala a copilului este prilej de sarbatoare pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Astfel ca, pe 1 iunie, va avea loc un spectacol deosebit, alaturi de cunoscutul magician din Abracadabra, Marian Ralea.Spectacolul interactiv, Judecata poveștilor, va avea ...

- Alianta Nord-Atlantica a intensificat recent prezenta militara in Romania, care tinde sa devina permanenta, in cadrul eforturilor de consolidare a apararii Flancului Estic al NATO din cauza riscurilor generate de Rusia, noteaza jurnalistul Paul Cozighian, intr-un reportaj realizat in Transilvania.…

- Se pare ca Departamentul de Trezorerie al Regatului Unit sau Trezoreria Majestații Sale a decis sa continue cu reglementarea monedelor stabile ca mijloc legal de plata. Deși este binevenita de comunitatea cripto, decizia vine ca un șocant datorita apropierii sale de caderea recenta a uneia dintre…

- Potrivit ANM, in intervalul 4 mai, ora 12 - 4 mai, ora 21, se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata.In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…