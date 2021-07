Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat pe 2 iulie o modificare a legii privind reglementarea bauturilor alcoolice, care prevede ca doar producatorii din Rusia vor avea dreptul sa foloseasca denumirea de „șampanie” pe sticlele lor. In schimb, baturile importate vor fi catalogate drept „vin spumant”,…

- Producatorii de șampanie, „scandalizați” dupa ce Vladimir Putin a promulgat o lege care presupune ca doar vinurile spumante rusești pot purta eticheta de ”șampanie”, au cerut luni diplomației franceze și europene sa intervina în aceasta problema spinoasa, relateaza AFP.…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca…

- Prima deplasare in strainatate a presedintelui american Joe Biden are pe agenda intalniri cu liderii Turciei, Marii Britanii si Rusiei, precum si primirea sa de catre doi monarhi, a anuntat joi Casa Alba, transmite Reuters. Joe Biden are programata o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson pe…

- Sefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o „forma de reciprocitate”, dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat „o greseala”, relateaza AFP. Rusia…