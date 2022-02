Delegația Romaniei de lupte feminine a decolat, joi, 24 februarie, spre Istanbul (Turcia). Tricolorele sunt gata de lupta la prima competiție majora din acest an: turneul Ranking Series „Yasar Dogu”, informeaza Federatia Romana de Lupte. Turneul de tradiție din Turcia se transforma, in acest an, in primul Ranking al Federatiei Internationale de Lupte (UWW), campioni olimpici, mondiali și europeni urmand a pasi pe saltea, in acest week-end. In intrecerea feminina ...