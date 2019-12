Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vuc, medaliata cu argint la Campionatele Mondiale si calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, a fost desemnata, miercuri, sportivul anului la gala organizata de catre Federatia Romana de Lupte. Antrenorul anului 2019 a fost desemnat Nikolay Stoyanov, responsabil cu lotul…

- Romania a dezamagit la actuala ediție a Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.In afara unui meciului cu Ungaria, decis in ultima secunda, printr-o aruncare de la 7 metri transformata de Cristina Neagu, tricolorele n-au reușit pana acum nici o evoluție notabila in Japonia.Mai mult, au fost…

- Marian Dragulescu are ganduri mari la Jocurile Olimpice de vara 2020 de la Tokyo (Japonia). Gimnastul care va implini 39 de ani pe 18 decembrie anunța ca vrea titul olimpic!Pentru Marian Dragulescu nu contezaa premiile puse in joc la JO 2020, ci medalia de aur. Singura care ii lipsește din palmares.…

- Canotoarea Simona Radis, componenta a echipajului de dublu vasle, a declarat, vineri, in cadrul Galei Canotajului Romanesc, ca 2019 a fost un an mai bun decat s-ar fi asteptat si ca acum spera la o medalie si la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "A fost un an mai bun decat ne-am fi dorit.…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca obiectivul sportivilor romani pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 este obtinerea a cel putin o medalie olimpica. Sperantele judoului romanesc in ceea ce priveste obtinerea unei medalii olimpice…

- Federatia Romana de Gimnastica a decis, in cadrul Comitetului Executiv de joi, 24 octombrie, descentralizarea loturilor olimpice, dupa ce echipele de gimnastica artistica, atat cea feminina cat si cea masculina, au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Pugilista Lacramioara Perijoc, campioana europeana de senioare in Spania la categoria 54 kg, si-a fixat ca obiectiv pentru 2020 calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo si obtinerea unei medalii. Cu prilejul unei conferinte de presa, de prezentare a lotului feminin olimpic al Romaniei,…

- Sportiva Alina Vuc s-a calificat, marti, in finala categoriei 50 de kilograme, din cadrul Campionatelor Mondiale de lupte din Kazahstan, de la Nur-Sultan. Inca de ala accederea in semifinale, romanca si-a asigurat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, potrivit news.ro.Vuc…