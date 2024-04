Octavian Vintilă – ­povestea s-a sfârşit Sportiv de performanța la scrima in proba de sabie și cunoscut comentator sportiv la Radio Romania Actualitați, Octavian Vintila a murit la varsta de 86 de ani. Nascut la 22 iunie 1938, la Ploiești, Octavian Vintila a fost unul din cei mai activi comentatori de radio, in special la Jocurile Olimpice. Mare personalitate sportiva, Octavian Vintila a descoperit scrima la CS Petrolul din Ploiești, sub indrumarea antrenorului Ion Popescu, apoi a lui Vasile Chelaru. La varsta de 20 ani s-a alaturat clubului Steaua București, cu care a fost campion republican pe echipe toata cariera sa, cu excepția anului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

