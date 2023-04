Luptătorul Benny Adegbuyi a fost implicat într-un grav accident rutier! A acroșat un parapet la 200 km/h Benny Adegbuyi a fost implicat intr-un grav accident rutier. S-a intamplat in acesta dimineața, pe A2 (Autostrada Soarelui)! Mașina in care se afla cel mai cunoscut luptator roman la nivel internațional a ieșit de pe carosabil și s-a izbit intr-un parapet. Primele informații cunoscute arata ca Elena, soția lui Benny (38 de ani se afla la volan și ar fi perdut controlul mașinii. Cei doi se indreptau spre Tuzla, Constanța, unde luptatorul a fost invitat la o importanta competiție de arte marțiale. Se pare ca șoferița a incercat sa evite o persoana ce se afla pe autostrada, in apropiere de Fetești.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

