O bubuitura puternica a provocat panica la Constanța, unde mai mulți locuitori au sunat la 112. Zgomotul a fost provocat de detonarea ambarcațiunii gasite in largul Marii, in zona Tuzla. Ambarcațiunea rasturnata la aproximativ 20Mm est Tuzla s-a dovedit a fi un posibil vehicul marin fara pilot, au precizat anterior reprezentanții MAPN.