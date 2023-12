Luptă politică inedită. La Câmpina tocmai s-a lansat o carte cu nerealizările primarului Ca sa scape de primarul despre care spun ca ”nici nu a promis, nici nu a facut, un grup de locuitori din pitorescul oraș prahovean Campina a decis sa inființeze un partid politic local. Mai mult, campinenii au editat și publicat o carte cu așa-zisele realizari ale primarului Ioan Alin Moldoveanu (fost PNL, fost independent, actual PNL). Cu trei mandate la activ (din care doua la Poiana Campina, o comuna din apropiere), Moldoveanu este numit de campineni in mod ironic ”primarul Facebook” – asta pentru ca, spun oamenii, edilul a fost mai degraba prezent pe rețeaua de socializare decat in comunitate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

