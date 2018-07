Stiri pe aceeasi tema

- Croația s-a calificat in FINALA Campionatului Mondial de Fotbal, unde va intalni duminica Franța, dupa ce a invins Anglia cu 2-1 in prelungiri. Partida, care a avut loc pe stadionul Lujniki din Moscova, a fost transmis in exclusivitate de TVR 1 si TVR HD.

- Viorel Moldovan a debutat cu o victorie pe banca tehnica a echipei Chindia Targoviște. Aflați in cantonament la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, dambovițenii au trecut, cu 2-1, de CS Afumați in urma golurilor marcate de Neguț și Cherchez. "Am un grup interesant la dispoziție, cu jucatori…

- Nationala Belgiei este aproape calificata in optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, dupa ce a invins Tunisia cu scorul de 5-2 (3-1) intr-un meci disputat sambata pe stadionul Spartak din Moscova, in Grupa G a competitiei. AGERPRES (editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Gabriela Badea)

- Selectionata Croatiei s a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi seara, dupa ce a invins Argentina cu scorul de 3 0 0 0 , la Nijnii Novgorod, in Grupa D, iar vicecampioana mondiala este in pragul eliminarii, transmite Agerpres.ro. ...

- Djoker Chisinau a inceput in forta noua editia a Campionatului Republicii Moldova de fotbal pe plaja. Dupa victoria de 10-0 in etapa inaugurala, detinatoarea titlului s-a impus cu 3-2 in fata echipei Steaua in cea de-a doua runda.

- CFR Cluj a castigat titlul de campioana a Romaniei pentru a patra oara in istoria sa, dupa ce a invins FC Viitorul, scor 1-0, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a castigat titlul cu doar un punct avans fata de FCSB, care s-a impus, tot duminica, scor 1-0, cu Astra Giurgiu.Pentru CFR Cluj…

- Formația Universitatea Craiova a reușit sa se impuna duminica seara, in Moldova, in fața echipei Poli Iași, cu 2-1, și in urma celorlalte rezultate inregistrate in etapa a 10-a din play-off, a incheiat sezonul competițional 2017 / 2018 pe locul ...

- Marius Apostol nu este numai un veteran! Este o legenda printre militarii care au fost in teatre de operatiuni. Apostol Post-ul Veteranul care a invins moartea lupta si pentru viata altora! Ajuta si tu la finalizarea Centrului de Recuperare de la Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei .