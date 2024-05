Mărinimie STS: contracte cu dedicație pentru toată lumea – Orange, Vodafone, Telekom, Digi Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a acordat in ultimele zile contracte cu dedicație greilor din industria telecom. Motivul invocat a fost cel al lipsei concurenței. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a acordat contracte directe in valoare totala de 20 milioane de lei principalilor jucatori de pe piața de telecomunicații: Orange, Vodafone, Telekom Romania Mobile Communications […] The post Marinimie STS: contracte cu dedicație pentru toata lumea – Orange, Vodafone, Telekom, Digi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

