- O femeie din India, bolnava de COVID-19, a murit dupa ce polițiștii i-au confiscat butelia de oxigen. Fiul femeii i-a implorat sa nu-i lase mama sa moara, dar rugamințile lui au fost in zadar. Oamenii legii nu s-au indurat și au luat butelia de oxigen pentru a salva viața uni VIP.

- Romania și alte cinci țari din UE trimit in India un transport de urgența cu echipament medical, dupa ce autoritațile indiene au cerut ajutor prin mecanismul UE de protecție civila. Romania va trimite 80 de concentratoare de oxigen și 75 de cilindri de oxigen.

- Cel putin 22 de pacienti de la un spital cu profil COVID din India au murit, dupa ce au ramas fara oxigen, in urma unei defectiuni la rezervorul principal al institutiei. Incidentul a dus la o scurgere masiva a vaporilor din cisterna.

- Cel putin 22 de pacienti au murit miercuri la un spital public din vestul statului Maharashtra din India, in urma unei defectiuni la rezervorul de oxigen, informeaza Reuters. "Rezervorul de oxigen a avut o scurgere in timpul reumplerii si a provocat decesul a 22 de pacienti", a declarat pentru…

- Cele trei paciente din TIR-ul ATI, care s-a defectat la Spitalul “Victor Babeș” au murit din cauza unei insuficiențe respiratorii acute, se precizeaza in raportul INML. Polițiștii bucureșteni au prezentat, marți, concluziile preliminare ale anchetei de la Spitalul “Victor Babeș”. Marian Mihoci, șeful…

- Polițiștii bucureșteni au prezentat concluziile preliminare ale anchetei de la Spitalul Victor Babeș. Prima ipoteza este presiunea crescuta in instalațiile de oxigen, iar necropsia a aratat ca motivul probabil al decesului este insuficiența respiratorie acuta. Marian Mihoci, șeful Serviciului…

- Un tanar din Filipine a murit dupa ce a fost pus de Poliție sa faca 300 de genuflexiuni, ca pedeapsa pentru ca a incalcat carantina. In Filipine, președintele Duterte a acordat puteri practic nelimitate poliției in lupta impotriva criminalitații și traficului de droguri, dar și in lupta impotriva…

- Femeia care a provocat cumplitul accident produs sambata seara, pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, va fi audiata in acest dosar.Procurorii și polițiștii urmeaza sa stabileasca din ce cauza s-a produs accidentul in care doua persoane, o fetița și o adolescenta și-au pierdut viața.Procurorul așteapta…