- Solstitiul de iarna va avea loc anul acesta luni, 21 decembrie, la ora 12.02, durata zile fiind de 8 ore si 50 minute, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti). In aceeasi seara, planetele Jupiter si Saturn se vor apropia si vor putea fi vazute ca un astru dublu,…

- La data solstitiului de iarna, Soarele rasare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est si apune tot cu acelasi unghi spre sud fata de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el "urca" - tinand cont de latitudinea medie a tarii noastre, de 45° - la numai 21° fata de orizont. In consecinta, la aceasta…

- Ne așteapta o mica minune, la final de decembrie 2020: Un eveniment astronomic unic intr-o viața de om va putea fi admirat pe cer in 21 decembrie, cand planetele Jupiter și Saturn se vor alinia cu Pamantul. Vor fi foarte aproape una de cealalta, așa cum s-a mai intamplat acum cateva sute de ani. Jupiter…

- Solstițiul de iarna 2020, ce marcheaza inceputul iernii astronomice, va avea loc in jurul datei de 21 decembrie. Anul acesta, la aceeași data va avea loc și un fenomen pe cat de rar, pe atat de spectaculos: „Marea conjuncție” dintre Jupiter și Saturn. Solstițiul de iarna 2020 și „Marea conjuncție”…

- Puteți merge chiar de astazi, dupa ora 17.00 sa vedeți stelele. Veți vedea doua planete luminoase care se apropie una de alta. Se intampla o data in viața. Fenomen rar pe cer Noi spunem ca ”se aliniaza planetele”, dar specialiștii numesc acest fenomen rar „Marea conjuncție”. Cele mai mari planete din…

