Luni, 3 iulie, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel mondial, potrivit datelor transmise de Centrul National american pentru Predictii de Mediu. Temperatura medie globala a ajuns la 17,01 grade Celsius, depasind recordul din august 2016 de 16,92 grade Celsius, in timp ce valurile de caldura s-au facut simtite in intreaga lume.