- Pentru ca viața se vede mai clar cu ochi sanatoși, luni, 9 ianuarie 2023, se va deschide un cabinet de oftalmologie in cadrul ambulatoriului Spitalului „Dr. Cornel Igna” din Municipiul Campia Turzii. Acesta este un serviciu nou-inființat in cadrul Spitalului, anunța Primaria Municipiului Campia Turzii…

- Consilierii turdeni vor aproba maine inființarea unui Compartiment de ingrijiri paliative la domiciliu și a unui Cabinet de ingrijiri paliative in cadrul Ambulatoriului integrat. Structurile vor fi inființate in baza unui proiect implementat de Ministerul Sanatații. ”Aceasta modificare de structura…

- Contractul in valoare de 90.000 lei fara TVA a fost castigat de Inginerii Proiect SRL din Focsani, judetul Vrancea Cifra de afaceri a fost de 827.381 lei in anul 2021, cu un profit de 298.472 lei, dupa 9 ani de activitate Potrivit www.confidas.ro, SRL ul a incheiat 127 contracte din achizitii publice…

- Medicul Virgil Musta, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, care a devenit celebru in timpul pandemiei, a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție, fiind acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu testarea COVID-19. In același dosar au fost trimise…

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara este posibila depistarea germenilor care provoaca tuberculoza in mai puțin de doua ore, dar și a virusurilor hepatice B, C precum și HIV, datorita sistemului GeneXpert, aflat in dotare. Sistemul GeneXpert permite diagnosticarea…

- La intrarea in municipiul Targu Jiu avut loc un accident grav de circulație in urma caruia trei persoane au ajuns la spital. Masina a intrat in indicatorul din beton care arata intrarea in municipiul Targu-Jiu. Doua dintre victime sunt semiconstiente. ISU Gorj intervine, vineri seara, la un accident…

- „Internari de 1.229 de zile in ultimii șase ani”, arata raportul Spitalului de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași in cazul dr. Laura Gheuca-Solovastru, care a profitat de funcție pentru a-și ține tatal și mama internați pentru aproape 3 ani și jumatate. La finalul anchetei, conducerea a decis sa demita…

