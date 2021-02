Lungmetrajul 'Wonder Woman 1984', disponibil din 1 aprilie pe platforma HBO GO

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta din ‘Wonder Woman’, Gal Gadot, a fost atat de fericita ca a fost aleasa pentru a o interpreta pe eroina, incat nu a spus nimanui ca nu putea respira in costum, la primele scene. Actrița in varsta de 35 de ani a povestit pentru revista OK!, potrivit contactmusic.com: „Acum este confortabil, dar…

- Lungmetrajul „Wonder Woman 1984”, regizat de Patty Jenkins, s-a clasat in fruntea box office-ului nord-american pentru al treilea weekend consecutiv. Filmul cu Gal Gadot in rol principal a generat incasari de 3 milioane de dolari in al treilea weekend de la premiera, aducand totalul nord-american…

- Filmul "Wonder Woman 1984", produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 5,5 milioane de dolari obtinute in 2.151 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. …

- Lungmetrajul „Wonder Woman 1984”, regizat de Patty Jenkins, cu Gal Gadot in rol principal, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, relateaza News.ro. Productia a generat, in al doilea weekend de la debut, incasari de 5,5 milioane de dolari. La nivel international,…

- Diana Prince se intoarce oficial pe marele ecran pentru un al treilea film „Wonder Woman”. Warner Bros. a anuntat ca al treilea film din franciza, tot cu Gal Gadot in rol principal si cu Patty Jenkins scenarist si regizor, este in lucru. Anunțul vine dupa lansarea „Wonder Woman 1984” pe... The post…

- Lungmetrajul „Wonder Woman 1984” a debutat in box office-ul nord-american cu incasari de peste 16 milioane de dolari, iar Warner Bros. a anuntat ca al treilea film din franciza, tot cu Gal Gadot in rol principal si cu Patty Jenkins scenarist si regizor, este in lucru, potrivit News.ro. Ședința…

- Filme cu potențial de blockbuster precum Dune, Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Suicide Squad vor fi lansate, alaturi de toate celelalte titluri ale Warner Bros., simultan in cinematografe și pe platforma de streaming HBO Max. Anunțul studiourilor Warner Bros. de joi face ca presa internaționala dar și…

- Filmele, care vor include probabil “Godzilla vs. Kong” si “Mortal Kombat”, vor fi disponibile pe HBO Max timp de o luna, incepand cu ziua in care debuteaza in cinematografe, a anuntat studioul intr-un comunicat. Alte filme care vor fi lansate sunt “The Suicide Squad”, o noua versiune a “Dune” si o urmare…