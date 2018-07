Stiri pe aceeasi tema

- Luna Plina si eclipsa de Luna ce vor avea loc pe 27-28 iulie vor fi un fenomen aparte deoarece va fi cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul XXI. Durata maxima a fazei totale, in anumite regiuni, va fi de 103 minute.

- Wizz Air a alocat cea de-a zecea aeronava la Bucuresti si a sarbatorit 11 ani de la inaugurarea bazei locale, a anuntat luni Sorina Ratz, Head of Corporate Communications Wizz Air, potrivit Agerpres. Aeronava Airbus A321 de ultimă generaţie, cu 230 de locuri, va asigura cursele pe cele mai…

- Eclipsa va fi vizibila si din Romania, anunta Observatorul Astronomic Amiral Urseanu, din Bucuresti. In timpul eclipsei vom asista si la un alt fenomen, cunoscut drept Luna Sangerie: Luna trece prin umbra Pamantului si capata un culoare rosiatica. In acest an, durata eclipsei, de 1 ore si 43 de minute,…

- In jurul datei de 21 iunie, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90°. Este momentul solstitiului de vara, ce marcheaza inceputul verii astronomice, noteaza astro-urseanu.ro. Pentru un observator terestru, fenomenul se materializeaza pe sfera cereasca prin miscarea anuala aparenta a…

- O noua criza economica se apropie, dar noi nu o vedem, iar primul afectat va fi sectorul rezidential, care da semnale de oboseala, a afirmat, marti, Ion Sturza, presedintele Fribourg Capital, companie de investitii care opereaza in Europa de Est. "Vine criza. Este deja. Noi nu o vedem. Cu câteva…

- In curtea Muzeului de Geologie s-a deschis o expoziție cu vanzare de minerale, cristale, obiecte de podoaba și fosile. Printre exponate, la acesta ediție a fost adusa, in mod excepțional, o geoda de 400 de kilograme, importata din Brazilia. Expozițiile cu vanzare de pietre semiprețioase și fosile de…

- O eclipsa lunara totala este cauzata atunci cand Luna trece prin umbra Pamantului si are loc atunci cand Soarele, Pamantul si Luna sunt aliniate. O eclipsa totala de Luna este precum una solara dar de aceasta data noi, Pamantul, suntem cei ce eclipseaza Soarele si intreaga Luna este cufundata…