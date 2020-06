Luna mai 2020, cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată Luna trecuta a fost cea mai calda luna mai inregistrata la nivel global de la inceperea masuratorilor in 1981 de catre Serviciul pentru schimbari climatice Copernicus (C3S), administrat de Uniunea Europeana, relateaza vineri dpa.



Potrivit serviciului, temperatura medie globala in luna mai 2020 a fost cu 0,63 grade Celsius mai mare decat temperaturile medii pentru luna mai inregistrate in perioada 1981-2010.



C3S, care se bazeaza in mare parte pe date colectate prin satelit, a afirmat ca cele mai mari temperaturi peste media lunii mai au fost inregistrate in Alaska, Antarctica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ca ai aflat si tu ca de-acum poti comanda online teste rapide ieftine pentru depistarea anticorpilor ce semnaleaza existenta prezenta sau trecuta a infectiei cu noul coronavirus Sars-Cov-2 de pe site-ul okmedical.ro.De ce sa iti comanzi si tu testul rapid pentru coronavirus?…

- Administrația Naționala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 15 iunie. In urmatoarele saptamani, pana la finalul lunii iunie, temperaturile maxime vor varia intre 20 și 26 de grade Celsius, in zonele mai joase. Sunt anunțate ploi și chiar furtuni in jurul…

- PROGNOZA METEO. "Vorbim de o vreme in incalzire in toata țara. Maine vom conta pe temperaturi maxime la scara intregii țari care se vor situa in general intre 14 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori in partea de sud-vest a țarii, iar de duminica vom avea chiar o vreme mai calda pentru…

- Vremea se va incalzi in aceasta saptamana, temperaturile maxime ajungand si la 27 de grade Celsius in partea de sud si de vest a tarii. De 1 Mai se vor inregistra precipitatii mai ales in partea de sud-vest a tarii, a declarat directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor fi destul de ridicate la inceputul saptamanii la Cluj, insa sunt prognozate și ploi.Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse intre 17 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi variabil.Vremea se mai incalzește marți, valorile termice fiind cuprinse…

- Oamenii de stiinta au descoperit fosile ale unor paduri care au existat in Antarctica acum 90 de milioane de ani, in timpul dinozaurilor, iar analizele arata ca zona avea o clima la fel de calda ca a Europei din zilele noastre. Echipele de cercetatori au gasit ramasite fosilizate de radacini…

- Temperaturile inregistrate in martie 2020 la nivel mondial au fost de acelasi ordin cu cele masurate in 2017 si 2019 - printre cele mai calde luni martie dupa cea din anul 2016, potrivit serviciului european Copernicus privind schimbarile climatice, transmite AFP. "Temperaturile la nivel…

- Meteorologii anunța ca miercuri vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit, cu precipitații in regiunile vestice, nordice și centrale. In București, vom avea parte de o racire a vremii, cu precipitații slabe. In București, cerul va prezenta innourari, iar temperatura maxima va urca pana la 16 grade…