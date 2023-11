Stiri pe aceeasi tema

- Romania este hotarata sa continue sa sprijine Ucraina „atat timp cat va fi nevoie”, a transmis, marti, presedintele Klaus Iohannis, in conferinta de presa comuna cu omologul de la Kiev, Volodimir Zelenski, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, informeaza AGERPRES . „L-am asigurat astazi pe presedintele…

- Romania risca sa piarda banii din PNRR pentru ca nu se va putea incadra in deficitul de 4,4% din PIB, insa ajutoarele pentru Ucraina și, in mica parte, pentru Republica Moldova au insumat 3,5% din PIB. Incercarea premierului Marcel Ciolacu de a negocia o acceptare a creșterii deficitului pe motivul…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca, luni de la ora 18.00, va avea o intalnire cu asociatiile de fermieri pe tema importului cerealelor din Ucraina si a oferit asigurari ca incepand cu data de 15 septembrie „nu a intrat niciun bob” pe teritoriul tarii noastre si, nici in urmatoarele 30…

- Mai multe organizații de fermieri cer interzicerea importului in Romania a unor produse din Ucraina. Solicitarea a aparut dupa ce Comisia Europeana nu a mai prelungit masura privind interzicerea importurilor pentru cele cinci state din vecinatatea Ucrainei. "Alianța pentru Agricultura și Cooperare,…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a anuntat, sambata, printr-un comunicat de presa, ca solicita Guvernului Romaniei si partidelor din actuala majoritate parlamentara adoptarea in regim de urgenta unui act normativ care sa interzica importul in Romania a unui numar de produse agroalimentare din…

- Conform unui comunicat de presa emis deMinisterul Afacerilor Externe, cei doi oficiali au convenit sa continue discuțiile bilaterale. Ei au stabilit ca este foarte important sa se coordoneze pe teme de securitate . De asemenea, este la fel de important sa se puna de acord și in ceea ce privește agenda…

- Romanii au fost printre cei mai numeroși turiști straini din BulgariaVizitatorii straini au efectuat in luna iulie 1,8 milioane de calatorii in Bulgaria, cu 19,7% mai multe decat in perioada similara a anului trecut, transmite Novinite, conform Agerpres. Cele mai multe vizite in Bulgaria au…