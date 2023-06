In 2019, Luminița Anghel a fost la un pas de moarte din cauza unei boli moștenite de la tatal ei. Este vorba despre trombofilie, afecțiune despre care nu știa ca o are și care a fost foarte aproape sa o ucida. In urma cu patru ani, artista a primit diagnosticul de trombofilie, iar viața i-a fost salvata in ultimul moment. „In 2019 am trecut printr-o experiența cumplita, fiind, intr-adevar, la un pas de moarte. Nu am știut pana in acel moment ca sunt moștenitoarea unei boli pe parte paterna, numita trombofilie. In urma unui cheag de sange, ignorat in timp și instalat pe piciorul drept, am ajuns…