Stiri pe aceeasi tema

- Lumina Sfanta s-a aprins la Ierusalim, la Mormantul lui Iisus Hristos, sambata, la ora 14.54, in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim, de unde va fi trimisa in tari din intreaga lume. Cum este transportata.

- Sfanta Lumina de la Ierusalim s-a aprins, sambata in dupa ora 14, și a fost imparțita clericilor și credincioșilor aflați in Biserica Invierii care adapostește Sfantul Mormant. Delegația Patriarhiei Romane la Ierusalim va aduce, sambata seara, la București, Lumina Sfanta, ce va fi imparțita credincioșilor…

- Lumina Sfanta va fi adusa, diseara, de la Ierusalim, in jurul orei 18:30 de Parintele Arhimandrit Teofil Anastasoaie și va fi oferita delegațiilor eparhiilor prezente la Aeroportul Internațional Henri Coanda, informeaza Rador.Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfanta fiecarei…

- Aprinderea Luminii Sfinte in ajunul Invierii Domnului a imparțit lumea in doua tabere: cei care susțin ca totul este o farsa și in cei care cred cu putere ca Lumina Sfanta se coboara din Ceruri in Mormantul Sfant.

- Pentru al 21-lea an la rand, enoriasii din Moldova vor putea lua Lumina Sfanta in noaptea Invierii. Lumina Sfanta va fi adusa sambata, 15 aprilie 2023, in Republica Moldova de la Ierusalim de catre episcopul Ioan de Soroca.

- Credincioșii romano-catolici din Campina au participat sambata seara la slujba de Inviere și au primit Lumina Sfanta a Invierii la Biserica ”Sf. Anton de Padova”, din municipiu. Slujba de Inviere oficiata de parintele paroh Claudiu Cojan a inceput cu Sfanta Liturghie și a continuat cu binecuvantarea…

- Lumina Sfanta va fi adusa si in acest an de la Ierusalim, in Sambata Pastelui, cu un avion privat, pe Aeroportul ”Stefan cel Mare”, urmand sa fie impartita ulterior reprezentantilor parohiilor, a anuntat, marti, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. ‘Impreuna cu Arhiepiscopia…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca și in acest an Consiliul Județean, prin Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”, se implica in acțiunea de aducere la Suceava a Luminii Sfinte de la Ierusalim in Sambata Paștelui. Gheorghe Flutur a spus ca impreuna cu Arhiepiscopia…