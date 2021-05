Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 mai - Sputnik. Miracolul Ortodoxiei s-a produs și in acest an. La ora 13:50, in timpul Vecerniei Mari din Sambata Mare, care se oficiaza intre orele 12:30 și 14:30 deasupra Sfantului Mormant din Ierusalim, Focul Haric s-a aprins. Focul Sfant va fi adus in acest an in țara noastra diferit…

- Minunea a venit si in acesta an. Sfanta Lumina s-a pogorat la Ierusalim.Focul Haric se aprinde, in fiecare an, in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, in Sambata dinaintea Pastelui Ortodox. Lumina Sfanta coboara pe Mormantul lui Iisus Hristos in timpul Vecerniei Mari.

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim sambata de parintele arhimandrit Teofil Anasatosoaie, superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, si va fi distribuita la Aeroportul International Otopeni delegatiilor eparhiilor Patriarhiei Romane, cu respectarea regulilor sanitare in vigoare.…

- Lumina Sfanta va fi adusa de la Ierusalim sambata seara de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, iar impartirea ei delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane va avea loc cu respectarea regulilor sanitare in vigoare. Patriarhia Romana a anuntat ca Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim,…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, 25 aprilie, Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, si fiind totodata sarbatoarea celor care poarta nume…

- In apropierea celui mai important eveniment al creștinatații, Romfilatelia a introdus in circulație emisiunea de marci poștale Sfintele Paști 2021, care comemoreaza momente cruciale din viața lui Iisus Hristos – Intrarea in Ierusalim, Cina cea de taina și Invierea. Sarbatorile Paștilor reprezinta temelia…

- Cu binecuvantarea Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților va fi organizata și in acest an aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim la Suceava, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. ”Lumina Sfanta va fi adusa din nou la Suceava, dupa o pauza de un an, in condițiile in care in 2020…

- Mii de evrei au venit luni sa se roage la Zidul Plingerii din Ierusalim cu prilejul traditionalei Birkat Cohanim (Binecuvintarea Preoteasca) reprezentind prima ceremonie religioasa masiva desfasurata in acest lacas sfint emblematic pentru cultul mozaic, relateaza EFE. Conform traditiei, clerici purtind…