Lumea vrea să reglementeze Inteligența Artificială, dar nu prea știe cum Exista dezacord cu privire la ce trebuie sa fie controlat, cum și de catre cine. Locul deșfașurare va fi pitoresc: o construcție din secolul al XIX-lea la nord de Londra, care in timpul celui de-al doilea razboi mondial a fost casa unui pionier al informaticii, Alan Turing , echipa sa de spargere a codurilor și primul computer digital programabil. Participanții vor fi o grupa de elita de 100 de lideri mondiali și directori de tehnologie . Iar intrebarea la care se vor stradui sa raspunda este epocala: cum sa ne asiguram ca inteligența artificiala nici nu devine un instrument de abuz necontrolat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

